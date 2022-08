Resti sul Baldo, il giallo del rivano sparito: nella giornata di oggi i suoi familiari sul posto

RIVA. Siamo alla fine di gennaio 2020. Di lì a poco la tempesta del Covid avrebbe travolto l'Italia e tutto il mondo, ma allora era solo un lontano allarme che arrivava dalla Cina. La mattina del 30 gennaio S.T., rivano di 44 anni, barista e già calciatore della Benacense, parte in treno da Monza, la città dove vive la sua mamma, dopo aver prelevato soldi dal bancomat.



Alle 14.45 è alla stazione di Verona Porta Nuova, dove la Polizia ferroviaria lo ferma per un controllo di routine dei documenti. Da quel momento dell'uomo si perdono le tracce.



Fino all'altro ieri, quando, nel primo pomeriggio, tra i prati e i boschi sopra Saccone, sul monte Baldo nel comune di Brentonico, un escursionista dà l'allarme: ci sono i resti di una persona. Vigili del fuoco e Carabinieri trovano ossa, vestiti e un borsone nero con dentro un passaporto. Intestato a S.T. È lui? Molte cose lo farebbero pensare, ma la certezza si potrà avere solo con gli esami scientifici sui poveri resti trovati.



Oggi il padre, la madre, la sorella e il fratello di S.T., chi proveniente da Riva chi dalla Lombardia, saranno tutti sul posto per il riconoscimento degli effetti personali.

