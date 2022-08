Riva del Garda: è partito lunedì primo agosto il nuovo asilo nido estivo, 62 iscritti

RIVA DEL GARDA. Dal primo agosto e per quattro settimane (precisamente, fino a venerdì 26) è attivo il nuovo servizio di asilo nido estivo al nido comunale Lago Blu di via delle Ginestre.



Si tratta di una novità voluta quale supporto di conciliazione famiglia-lavoro, pensata per un territorio come Riva del Garda, in cui il lavoro estivo stagionale è molto diffuso, ma allo stesso tempo realizzata in continuità e in coerenza dal punto di vista pedagogico rispetto al resto dell'anno.



Questo ha richiesto un notevole lavoro organizzativo, dato che necessariamente i bambini sono stati inseriti in gruppi diversi e con educatrici di riferimento diverse rispetto al resto dell'anno.



Il nuovo servizio è aperto a tutte le famiglie dei bambini già iscritti al servizio per l'anno educativo 2021/2022, sia al Lago Blu sia al nido di Sant'Alessandro, e l'orario è il medesimo del mese di luglio. Il numero di posti attivati è di 64 bambini. Le richieste, 62, sono stati tali da poterle soddisfare tutte. La retta di frequenza è stata calcolata con le stesse modalità attuali (quota fissa calcolata in base all'icef, quota variabile in base alla frequenza).



Nella mattina di lunedì sono stati in visita al nido Lago Blu l'assessore al patrimonio Luca Grazioli e il consigliere comunale con delega alle scuole Vittorio Ferraglia, accolti da Claudia Gino, educatrice del Lago Blu con funzioni di coordinatrice interna del servizio di asilo nido estivo 2022.



«Per tante famiglie in cui entrambi i genitori lavorano - osserva l'assessore Graziol - è davvero un sostegno che fa la differenza. Sono certo che questa iniziativa, che è un esperimento sul quale faremo tra un mese tutte le valutazioni necessarie, sarà guardata con molto interesse da altre zone turistiche del Trentino».