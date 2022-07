Quattro incidenti in tre giorni sulla strada della Ponale

RIVA DEL GARDA. Un'escursionista britannica del 1958 è stata elitrasportata all'ospedale di Rovereto con una frattura ad un arto inferiore, dopo aver perso l'equilibrio ed essere caduta sulla strada della Ponale. L'allarme al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivato intorno alle 14.45.

Il Tecnico di Centrale del Soccorso Alpino e Speleologico, con il Coordinatore dell'Area operativa Trentino meridionale, ha chiesto l'intervento della Stazione di Riva del Garda. Arrivati sul posto e prestate le prime cure all'infortunata, è stato fatto arrivare sul posto anche l'elisoccorso, che ha verricellato il Tecnico di elisoccorso con l'equipe medica. Dopo essere stata stabilizzata, la donna è stata trasferita con il mezzo di soccorso fino in piazzola a Riva del Garda ed elitrasportata all'ospedale di Rovereto.

Negli scorsi giorni gli operatori del Soccorso Alpino sono stati attivati in altre tre occasioni per prestare aiuto a ciclisti in difficoltà su questo tracciato.

Nella giornata di giovedì 21 luglio, il primo intervento si è reso necessario verso le 13.30 per una ciclista polacca del 1978, caduta dalla mountain bike nella parte alta della strada della Ponale. Nella caduta la donna ha sbattuto la testa e si è procurata delle escoriazioni. Raggiunta dagli operatori della Stazione di Riva del Garda, è stata stabilizzata e accompagnata all'ospedale di Arco per accertamenti.

Intorno alle 17 secondo intervento per un ciclista tedesco del 1963 che si è procurato un trauma cranico dopo essere caduto dalla bicicletta. Sul posto sono arrivati gli operatori delle Stazioni di Riva del Garda e della Val di Ledro, che gli hanno prestato le prime cure mediche e lo hanno trasferito fino all'ambulanza.

Infine, mercoledì 20 luglio un ciclista di Arco del 1948 è stato elitrasportato all'ospedale di Rovereto dopo essersi infortunato agli arti superiori in seguito a una caduta mentre stava affrontando la discesa.