Trasporti intelligenti nell’estate del Garda Trentino: ecco come funziona “Bus&Go”

RIVA. Per spostarsi con più facilità nell’Alto Garda, Trentino Trasporti S.p.A., in collaborazione con i Comuni di Arco, Riva del Garda, Nago-Torbole e con Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A., ha creato “Bus&Go”, il nuovo servizio di trasporto pubblico a chiamata che raggruppa passeggeri con percorsi simili sullo stesso veicolo (un minibus da 19 posti), offrendo viaggi flessibili ed efficienti che si adattano alla mobilità quotidiana delle persone.

Il servizio, presentato oggi, venerdì 15 luglio, in conferenza stampa presso il Casinò Municipale di Arco, sarà attivo dal 16 luglio al 30 settembre e permetterà agli ospiti e ai residenti del territorio di prenotare tramite l’apposita App lo spostamento all’orario desiderato e presso tutte le fermate del trasporto pubblico locale poste all’interno dei Comuni di Arco, Riva del Garda (ad esclusione di Campi e Pregasina) e Nago-Torbole.

Il servizio sarà attivo tutti i giorni nelle fasce orarie 8:00 – 12:30 / 13:30 – 17:00 / 18:00 – 24 al costo di euro 2,00 a tratta (da pagare preferibilmente tramite App con carta di credito o in alternativa direttamente a bordo) o gratuito se in possesso di Garda Guest Card o dell’abbonamento di Trentino Trasporti.

COME FUNZIONA “BUS&GO”: GRATIS PER CHI POSSIEDE LA GUEST CARD

L’App “Bus&Go” indica all’utente la fermata più vicina a dove si trova in quel momento (fermata di partenza) e quella più limitrofa alla destinazione finale indicata dal soggetto (fermata di arrivo). Questo perché il servizio utilizza come luoghi di salita e discesa le fermate attuali del servizio di trasporto pubblico.



All’utente viene poi fornito un orario di partenza in cui farsi trovare alla fermata indicata, con notifiche man mano che si avvicina la scadenza, e un tempo calcolato di arrivo a destinazione.

Il sistema imposta automaticamente il percorso più efficiente e fornisce all’autista le indicazioni per raggiungere la destinazione: il servizio non ha quindi percorsi prestabiliti (a differenza del servizio di trasporto pubblico classico) ma si adatta alle richieste ed alle condizioni esterne (es. traffico, lavori, ecc…).

Se nel corso del tragitto un altro utente prenota il servizio su una tratta simile a quella che la navetta sta già effettuando, l’App fornisce all’autista le indicazioni per andare a recuperare anche il secondo utente. Si tratta quindi di un servizio non esclusivo, ma condiviso.

Il programma è quindi in costante aggiornamento (in tempo reale) in base alle richieste degli utenti e permette di rendere efficiente il servizio ottimizzando le corse. Sarà comunque presente un lasso temporale impostato nel sistema (15 min) entro cui bisogna rimanere per evitare che il primo utente che ha prenotato soffra di eccessivi ritardi. Un utente può prenotare la corsa per massimo 5 persone, per evitare che comitive o grandi gruppi rendano il servizio esclusivo.

Nelle prime due fasce orarie (8-12:30 e 13:30-17:00), dal lunedì al venerdì, c’è una limitazione inserita nel programma: non è possibile prenotare una partenza-arrivo che sia posta sulla tratta fra Nago, Torbole lungo lago e Riva del Garda (Viale Rovereto fino alla stazione), in quanto sulla medesima tratta e fascia oraria è presente un servizio “classico” di trasporto pubblico molto cadenzato.

Mentre nella fascia oraria serale (18:00-24:00) e nel fine settimana durante il giorno il sistema non subisce limitazioni e quindi l’utente può prenotare qualsiasi origine-destinazione. Il sistema accetta prenotazioni fino alla mezzanotte, quindi il servizio può concludersi anche oltre le ore 24.