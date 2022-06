Con lo scooter contro il muro di una casa, padre e figlia feriti a Varone

RIVA DEL GARDA. Sono stati ricoverati all'ospedale padre e figlia finiti in moto contro il muro di una casa, ieri sera, a Varone.

Si trovavano a bordo di uno scooter, verso le 20 di ieri, 22 giugno, quando il mezzo ha sbandato e si è schiantato violentemente contro un'abitazione del centro della frazione di Riva del Garda.

Dopo lo schianto l'uomo e la ragazza sono finiti violentemente a terra

Ad avere la peggio è stato il padre, che secondo le prime informazioni sarebbe stato alla guida del mezzo: per soccorrerlo è arrivato sul posto anche l'elicottero che si è alzato in volo da Trento.

L'uomo ha riportato alcune lesioni su varie parti del corpo e un serio trauma facciale: è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale Santa Chiara.

Conseguenze leggere per la figlia, che ha riportato alcune ferite non preoccupanti per le quali è stata curata in ospedale ad Arco.

Sul posto, oltre al personale sanitario di Trentino Emergenza i vigili del fuoco e i carabinieri di Riva del Garda.