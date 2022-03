La Benacense gioca per Vittoria: il sostegno alla famiglia che cerca un donatore di midollo

RIVA. «Match for Vittoria» è lo slogan che la Benacense rugby ha fatto suo da qualche settimana: la squadra sostiene infatti l'iniziativa che il papà e la mamma della piccola Vittoria, nata con la malattia di Krabbe, stanno portando avanti per trovare un donatore compatibile di midollo osseo. La campagna mediatica ha avuto fortissimo riscontro, tanto da far allungare le liste di attesa per la "tipizzazione".



Ma il database dei donatori è unico, quindi chi vuole diventarlo può rivolgersi anche ai centri Admo del Veneto o a quello di Bolzano, dove l'attesa può essere più breve, accelerando dunque l'ampliamento della compatibilità.



La famiglia di Vittoria ricorda che per diventare donatore occorre avere tra i 18 e i 35 anni, avere un peso corporeo di almeno 50 kg e non soffrire di una patologia escludente. La compatibilità per una donazione è di 1 ogni 100 mila, dunque chi diventa donatore in questa occasione, potrebbe letteralmente salvare la vita a qualcuno che nemmeno conosce: un meraviglioso atto di generosità o, per usare una parola cara al rugby, di "sostegno".



Veniamo alla partita, che la Benacense fa sua contro i Rondoni: squadra veneta che fa del peso in mischia e della forza fisica la sua arma migliore. Nel primo tempo, Riccardo «Fuffolo» Baroncini indovina la giusta linea di corsa e vola in meta sull'ala. Fabiàn «Caballo loco» Bata segna la seconda meta e Mistral «Dan Krapfen» Garzoglio calcia tra i pali entrambe le trasformazioni. I Rondoni accorciano con un piazzato e si va al riposo sul 14-3. Nella ripresa piazzato della Benacense per il 17 a 3, prima di una fase favorevole ai Rondoni, che segnano un calcio, una meta e una trasformazione per portarsi sul 17 a 13. La Benacense dà tutto negli ultimi minuti e porta a casa una vittoria di misura.