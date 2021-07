L’orso si fa il bagno sullo Stivo: il plantigrado immortalato dalla fototrappola mentre si tuffa in una pozza

STIVO. Uno spettacolo. Un video con tutte le caratteristiche per diventare virale in rete. Nel filmato in questione si vede un plantigrado immortalato dalla fototrappola di Fausto Pizzedaz Trentini mentre si tuffa una pozza d'acqua sullo Stivo. Questo video è uno dei pezzi forti di Trentino Camera Trapping, la nuova piattaforma curata dai ricercatori del MUSE, in collaborazione con il Settore Grandi Carnivori della Provincia Autonoma di Trento.

