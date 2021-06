Si rompe una gamba facendo canyoning all’Albola: lungo e complicato intervento del Soccorso Alpino, i pompieri tagliano un pezzo di bosco

RIVA. Un uomo lombardo del 1992 si è infortunato ad una gamba mentre stava facendo canyoning insieme ad un'altra persona nella forra rio Albola "Jacuzzi", sopra l'abitato di Riva del Garda. L'uomo si è infortunato all'undicesimo salto, che consiste in una sorta di scivolo. Il suo compagno lo ha estratto dall'acqua e lo ha sistemato in un posto riparato, per poi ridiscendere la forra in cerca di aiuto. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze è arrivata poco dopo le 10.30.

Il Tecnico di Centrale Operativa del Soccorso Alpino e Speleologico, con il Coordinatore dell'Area operativa Trentino meridionale, ha attivato la Stazione di Riva del Garda, la Guardia attiva di Riva del Garda e gli operatori del gruppo tecnico forre.

I soccorritori sono saliti all'imbocco della forra con i mezzi e la hanno ridiscesa, fino a raggiungere l'infortunato in circa 20 minuti. Poiché l'uomo era molto dolorante, è stato fatto arrivare sul posto anche un sanitario del Soccorso Alpino.

Trattandosi di un luogo molto impervio in una zona boschiva, dove non era possibile effettuare verricelli da terra, il medico è stato calato dall’elicottero all'entrata della forra ed ha raggiunto l'infortunato percorrendo il canyon. Nel frattempo i Vigili del Fuoco di Riva del Garda hanno tagliato alcune piante in prossimità del luogo dell'incidente, in modo da facilitare il recupero del paziente.

Dopo essere stato stabilizzato, l'uomo è stato immobilizzato nella barella per il soccorso in forra e con un sistema di corde è stato trasportato una decina di metri più a monte, dove era stato preparato il luogo per il recupero. L'elicottero lo ha quindi imbarcato a bordo con il verricello e trasferito all'ospedale Santa Chiara di Trento.