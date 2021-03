RIVA DEL GARDA - Nella settimana dal primo al 5 marzo è in programma la "manovra periodica" alla galleria Adige-Garda. La manutenzione, effettuata con cadenza annuale dal Servizio Bacini montani della Provincia autonoma di Trento, serve a verificare che tutte le componenti degli organi di manovra che governano le paratoie all'imbocco del canale scolmatore siano funzionanti ed efficienti. Il complesso delle attività si esaurisce nell'arco di circa due giornate e comprende anche le operazioni di verifica delle quattro paratoie, con un leggero sollevamento in modalità alternata che normalmente non supera le quattro ore complessive di scarico verso il lago. È previsto anche il dragaggio del materiale fangoso accumulatosi nel bacino di ingresso a Mori, per evitare che possa creare intralcio all'operatività delle paratoie e confluisca nel lago durante il loro sollevamento.

La galleria Adige-Garda è un'opera fondamentale per il controllo e la difesa idraulica della parte meridionale del Trentino e della città di Verona, che consente di regolare la portata di piena del fiume Adige riversandone, se necessario, parte delle acque nel lago di Garda. Durante il periodo di svolgimento sono vietate la navigazione e le attività in genere sul lago per un raggio di 200 metri dallo sbocco della galleria. Il presidio ed il controllo in prossimità dello sbocco sono garantiti dal personale del Corpo forestale del Servizio Bacini montani e della Stazione forestale di Riva del Garda, in collaborazione con i Vigili del fuoco volontari di Nago-Torbole e Riva del Garda.