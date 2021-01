Grave incidente questo pomeriggio, intorno alle 16,30, sulla Gardesana all’altezza di Pietramurata alla curva che precede il Ciuclamino: per cause ancora in via di accertamento, due auto - tutti ventenni i passeggeri - si sono scontrate frontalmente. Si tratta di una BMW X1 e di una Fiat Punto.

Sul posto immediati i soccorsi, con tre autoambulanze, l’intervento dei Vigili del Fuoco con le pinze idrauliche e due elicotteri del Nucleo di Trento, allertati dalla Centrale Unica Emergenze 112.

Grave il bilancio: due giovani (un ventunenne e un ventenne) sono ricoverati in gravi condizioni al Santa Chiara di Trento. Altri tre - una ragazza di 20 anni, un ragazzo di 20 e uno di 24 anni - sono in condizioni meno gravi e non versano in pericolo di vita.

La statale è rimasta bloccata per oltre un’ora, con Carabinieri e Polizia Locale a disciplinare il traffico e eseguire i rilievi. Lunghe code in zona, ma la circolazione è stata deviata sulle strade interne.