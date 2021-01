I carabinieri di Riva del Garda che, la notte scorsa, hanno arrestato per spaccio un giovane rivano, residente nel comune di Tenno.

Il controllo è avvenuto nella tarda serata di ieri, in un’area residenziale di Riva del Garda dove i carabinieri avevano notato un continuo e anomalo movimento di autovetture e tra queste una, di grossa cilindrata, condotta da un ventiquattrenne, che è stata verificata dai militari, con il supporto di un’unità cinofila dei carabinieri di Laives (BZ).

All’esito del controllo sono stati rinvenuti due panetti e mezzo di Hashish, dal peso complessivo di 252 grammi.

La perquisizione è stata dunque estesa anche all’appartamento in uso al ragazzo, ove è stata trovata una ingente somma di denaro (1900 euro), ritenuto verosimile provento della vendita dello stupefacente.

Viste le circostanze, il giovane è stato dichiarato in arresto ed è ristretto in custodia domiciliare, in attesa di comparire all’udienza di convalida, che si terrà nei prossimi giorni.