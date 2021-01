Expo Riva Schuh non viene cancellata dal calendario dei grandi eventi internazionali destinati al mercato della scarpa di consumo, cambia pelle e diventa virtuale con un esperimento inevitabilmente inedito che segna una svolta inattesa (fino a qualche tempo fa) quanto indispensabile per far sopravvivere l'evento e dargli un futuro.

Manifestazioni di questa portata - si tratta sempre della più importante fiera che si svolge in Trentino, una delle più grandi ni questo ambito a livello internazionale - non possono fermarsi del tutto perché pagherebbero un prezzo altissimo in termini di fidelizzazione di espositori e visitatori e perché rischierebbero di aprire spazi strategici a concorrenti di altri angoli del globo magari meno attenti a prevenire il rischio pandemico.

Ovvio che avere una fiera virtuale, almeno in termini di ricaduta economica sul territorio, è cosa ben diversa dall'avere qui migliaia di persone tra operatori, compratori, osservatori e addetti ai lavori.

L'Expo di gennaio è sempre stata un fiore all'occhiello non solo della stagione fieristica ma anche del turismo altogardesano, con i principali alberghi in grado di aprire in bassissma stagione e molte altre attività (dai ristoranti ai pub) che ne hanno beneficiato in modo importante negli ultimi decenni. Tutto questo, con una fiera online, non ci sarà e infatti Riva è praticamente deserta in questi giorni prima "arancioni", ora "gialli" a breve chissà.

Intanto a Fierecongressi tengono duro - dopo aver archiviato un anno tragico - e rilanciano trasformano Expo Riva Schuh in Expo Riva Show («The schoe connection» è il sottotitolo scelto) che prende il via sabato 16 con l'opening talk in diretta streaming che vedrà la partecipazione del sottosegretario Manlio Di Stefano.

«È tempo di tornare a incontrarsi per condividere esperienze e punti di vista, confrontarsi sull'andamento del settore e trasformare la crisi in opportunità - spiega Alessandra Albarelli, direttrice generale di Fierecongressi - per farlo integriamo la proposta classica con strumenti digitali esclusivi, dedicati a network, business per offrire un'esperienza di fiera concreta alle aziende e agli operatori di settore. Tutto questo in una proposta assolutamente lontana dai tradizionali concetti di fiera fisica, fiera virtuale o piattaforma di e-commerce che dir si voglia e, proprio in virtù di ciò, tutta da scoprire».

All'interno di questo format inedito la novità è costituita da «Expo Riva Show - The shoe connection», la rassegna di interviste, round table, presentazioni e talk che dà voce ai protagonisti del mondo della calzatura di volume, della pelletteria e dell'accessorio.

Sul sito exporivaschuh.it sono aperte le registrazioni per seguire in diretta streaming (16-19 gennaio) oppure on demand gli appuntamenti del palinsesto di Expo Riva Show e avere accesso agli altri strumenti di questa inedita edizione "virtuale" di Expo Riva Schuh e Gardabags.