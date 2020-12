Riva: nevica anche sul lago, chiusa la passeggiata per troppa neve sugli alberi

Il clima mite del lago stavolta non ha fermato la bufera di neve che ha imbiancato tutto il Trentino. Anche Riva del Garda si è svegliata con una fitta coltre e i vigili del fuoco sono dovuti intervenire almeno tre volte per alberi caduti a causa del peso della neve sulle foglie. Proprio per questo motivo, in via precauzionale, è stata chiusa la passeggiata lungolago che in questo momento è pericolosa.