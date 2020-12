Mentre a Riva del Garda, si discute e si litiga da anni sui parcheggi di superficie, quello sull'area Cattoi su tutti; a Limone sul Garda pensano a realizzare quelli di profondità. I posti auto al coperto nel grazioso paesino bresciano (confinante con Ledro e il Trentino e quindi Riva del Garda) sono già 1.200 e si arricchiranno prossimamente di un nuovo parcheggio interrato pluripiano da 650 posti finanziato dal Trentino.

Grazie al Fondo per i comuni confinanti (si veda box) la Provincia di Trento, nei giorni scorsi ha messo a disposizione 1,5 milioni di euro per avviare l'opera, in particolare la progettazione. «Il Comune di Limone - spiega il sindaco Antonio Martinelli - ha già acquistato l'area del ristorante pizzeria Al Torcol , 13 mila metri quadrati che dalla statale Gardesana scendono verso il lago, all'ingresso del paese, per 7 milioni di euro, grazie agli introiti che ci vengono ogni anno dai nostri parcheggi (circa 1,4 milioni all'anno) e a un mutuo; e ci realizzeremo un posteggio a 5 piani che si collegheranno agli 8 contigui dell'autosilo che ha ingresso dal lungolago Marconi. Il costo di costruzione si aggirerà sui 12 milioni di euro».

E così Limone un paese di 1.150 abitanti, che d'estate aumentano a 15.000, avrà in dotazione 1.850 posti auto al coperto: «Abbiamo 1,3 milioni di presenze turistiche - spiega ancora il sindaco - ai quali dobbiamo aggiungere anche i visitatori di giornata; abbiamo bisogno di quei posti auto».

Martinelli spera che in un anno e mezzo al massimo, il progetto possa essere pronto e nel giro di tre l'autosilo completato. «Sopra il parcheggio realizzeremo un parco, una piscina coperta d'inverno e scoperta d'estate - chiarisce ancora Martinelli - con zona benessere a servizio di tutti quegli alberghi e attività turistiche più piccole che ne sono prive. L'ingresso delle autovetture resterà sempre su lungolago Marconi perché i due autosilo saranno comunicanti. A Limone - conclude fiero - siamo intraprendenti, e siamo ottimisti, in tre anni vogliamo chiudere questa operazione complessa. In attesa del termine del progetto, intanto realizziamo 160 posti in superficie e affittiamo il ristorante tramite un bando».

«Per l'amministrazione comunale - si legge sulla scheda del Fcc - si è verificata la possibilità di acquisire l'area denominata "Torcol" – dislocata fra la statale 45 bis e il lungolago - necessaria per ampliare il confinante parcheggio multipiano attualmente esistente. Questa operazione consente di ricavare una struttura a 5 piani completamente interrati con una superficie di 4.500 mq. per ciascun piano, usufruendo dei servizi già in essere quali rampa e scale di accesso, ascensori e parcometri. Il progetto prevede inoltre di creare un parco pubblico in superficie, sfruttando il solaio del parcheggio con una copertura a verde».