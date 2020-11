Il Covid-19 si abbatte sul prestigioso Trofeo «Beppe Viola» di Arco. La 49ª edizione del torneo under17 organizzato dall'Us Arco che si sarebbe dovuta tenere dall'11 al 16 marzo 2021 al centro sportivo di via Pomerio è stata annullata: nulla da fare nemmeno per il torneo dedicato ai pulcini. La pandemia da Covid-19, infatti, ha costretto gli organizzatori a fare un passo indietro dopo che, lo scorso anno, si era riuscito solamente a organizzare il torneo dedicato ai più piccoli. Lo hanno annunciato ieri mattina in conferenza stampa il presidente dell'Us Arco Roberto De Laurentis, accompagnato dai dirigenti sportivi Elio Proch ed Enrico Leoni.

«Con l'Under17 ci sarebbero state delle presenze internazionali che rendevano ulteriormente problematico lo svolgimento del torneo» spiegano, motivando la decisione di annullare il torneo. «Con i più piccoli il vero problema erano gli assembramenti ingestibili che si venivano creare, a causa dei tanti accompagnatori e dalle famiglie» osservano. «Noi eravamo già pronti a organizzare il torneo ed avevamo già avviato la macchina organizzativa, tant'è che molte società avevano già dato la loro disponibilità e conferma a partecipare. Eravamo disposti a fare anche dei sacrifici importanti. Ma con gli ultimi Dpcm l'organizzazione diventa impossibile per noi» affermano. Il torneo pulcini del Beppe Viole si sarebbe dovuto tenere il 16 e 17 gennaio 2021; quello Under17 dall'11 al 16 marzo 2021. «Dispiace per gli oltre 45 volontari che sono nella nostra macchina organizzativa» osservano i dirigenti dell'Us Arco. Società che nel frattempo prosegue con gli allenamenti per i più piccoli: «Più di 200 ragazzi proseguono con gli allenamenti, nel rispetto delle normative. La società ha davvero a cuore i suoi giovani grazie anche a uno staff tecnico molto motivato».