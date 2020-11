di questo progetto se ne parla da oltre un decennio ormai e i rendering di come verrà riorganizzata l'area si sono sprecati nel tempo...) monta la protesta per l'abbattimento di alcuni alberi storici del parco Lido per far posto al nuovo Palazzo dei Congressi con annesso teatro comunale. Tra chi si è mosso da tempo ma è rimasto inascoltato negli anni, c'è l'associazione culturale Riccardo Pinter che con una nota diffusa ieri e inviata anche alla neo sindaca Cristina Santi denuncia lo «scempio» che si sta consumando a due passi dal lago.

«Parco Lido sotto attacco a causa dell'abbattimento degli alberi in vista della costruzione del nuovo Palazzo dei Congressi - scrive il presidente Graziano Riccadonna - Un progetto che ha previsto questo devastante abbattimento degli alberi al Parco Lido nord della Palacongressi, primo assalto alla natura in quell'area: foriero di ben altri sviluppi? Come ha segnalato il nostro socio Paolo Matteotti, si tratta di un abbattimento non giustificabile sotto il profilo ambientale e paesaggistico perché il progetto iniziale non ha considerato le pesanti conseguenze sull'antico Parco del Lido. Ci sembra evidente che i progettisti hanno in realtà seguito solo le indicazioni del committente senza prevedere quanto il loro intervento venisse a penalizzare il patrimonio verde. Alberi secolari, di grandi dimensioni, veri e propri "monumenti" come i platani antichi, abbattuti per far posto...a che - è la domanda provocatoria dell'associazione - Quale fiducia possiamo avere in progettisti che non partono dal rispetto degli alberi antichi, considerandoli come un patrimonio di immenso valore attorno al quale, semmai, costruire? Le piante abbattute avevano davanti a sé un lungo futuro, paragonabile a quello dei platani del Brolio. Sono stati considerati non come esseri viventi importanti per tutti ma come pezzi di legno. Con meno valore del cemento».

«Per ora - incalza Riccadonna - sono risparmiati dal feroce taglio solo alcuni platani più anziani, ma la loro sorte sembra appesa ad un filo Smantellata anche l'area cani, i vicini campi da tennis fanno spazio al cemento. Una domanda: perché non possono restare i vecchi campi, fruibili dalla città e dai turisti, salvaguardando l'area sportiva e naturale? Anche la Miralago soffrirà l'assenza di questa struttura, che potevano vederla artefice di una rinascita dell'area, rinascita "virtuosa" legata allo sport, che è la vocazione del territorio, che sappiamo interessare il futuro ingrandimento della Palacongressi a nord, ma ha interessato anche la ex area-cani, attualmente totalmente dismessa. Non sono gli alberi e preoccuparci, ma è il contesto di "piazza pulita" che avanza su tutto il fronte della fascia-lago a preoccupare la cittadinanza e le associazioni come la nostra, da sempre attenta alla dinamica sociale che sottende a simili operazioni».

Infine l'appello alla nuova amministrazione Santi: «Chiediamo un nuovo rispetto per il verde urbano e per la fascia lago tutta, ricordando gli impegni presi con gli indirizzi di programma del sindaco: ci sono molte affermazioni e propositi di salvaguardia di quello che resta della antica bellezza della fascialago e della valorizzazione del verde urbano. Chiediamo che questi impegni vengano rispettati e chiediamo con forza di non essere più obbligati a vedere altri di questi scempi a cui stiamo assistendo».