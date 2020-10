Erano nel campo a raccogliere le olive, ed hanno fatto manovra con il fuoristrada, finendo però in bilico sulla scarpata di un torrente.

Squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Brescia, supportati dai colleghi di Riva del Garda sono intervenute oggi alle ore 11.30, per il soccorso di due persone a Limone del Garda che, in fase di manovra con la loro auto, sono rimaste in bilico sul greto di un torrente adiacente la careggiata.

Messa in sicurezza l'autovettura si recuperavano gli occupanti ed il carico di olive prima di procedere al recupero coordinato del veicolo. In posto vigili urbani e vigilanza boschiva di Salò. Non si segnalano feriti ma solo un grande spavento.