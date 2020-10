Il gruppo consiliare del Partito democratico punta il dito contro la nuova giunta di Riva del Garda. Al suo interno c'è un assessore (Luca Grazioli), che invierebbe gli immigrati “per una vacanza a Buchenwald”.

«Mentre nelle dichiarazioni ufficiali i rappresentanti di tutte le Istituzioni si sforzano di affermare i valori della tolleranza, del dialogo e del rifiuto di ogni forma di odio, nei fatti quotidiani però le cose cambiano. È il caso della nuova composizione della giunta comunale di Riva del Garda che vede, fra i suoi Assessori, anche una persona non estranea all’inneggio al nazifascismo ed alle sue più crudeli forme repressive, come i Campi di concentramento nei quali invierebbe, “per una vacanza a Buchenwald”, gli immigrati.

Se nel dibattito politico democratico ci deve essere rispetto per tutte le opinioni, ciò non esime dal sottolineare come alcune idee siano in netto contrasto con i valori democratici e repubblicani sui quali si fondano anche Istituzioni come i Comuni e quindi non può esservi compatibilità alcuna fra che si rifà al nazismo e l’amministrazione della “res publica”».

Su tali delicati temi, il Consigliere provinciale del Partito Democratico del Trentino, Alessio Manica, ha depositato oggi un’interrogazione in Consiglio provinciale per sapere se la Provincia è a conoscenza delle vicende in proposito occorse recentemente a Riva del Garda, dove fra l’altro un candidato Sindaco è stato fatto oggetto di pesanti insulti antisemiti e se non ritiene di segnalare tale situazione al nuovo Sindaco per eventuali provvedimenti conseguenti.

Ecco a cosa fa riferimento il Pd: leggi