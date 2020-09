Grave incidente sabato sera poco dopo le 21.30 sulla ex-statale 45bis della «Gardesana», nei pressi della tristemente nota «curva della Noghera» poco prima dell’abitato di Pietramurata, dove per cause ancora da accertare si sono scontrete violentemente due moto.

Ad avere la peggio è stato un 26enne di Arco che, mentre era diretto in direzione del Basso Sarca, si è scontrato con un altro centauro di Trento di 35 anni che stava sopraggiungendo in direzione opposta. Sul luogo, posto tra la pescicoltura ed il vivaio alle porte di Pietramurata, sono intervenute tre ambulanze di «Trentino Emergenza» e del pronto soccorso dell’ospedale di Arco, mentre al campo sportivo Guaita di viale Daino atterrava l’elisoccorso. Entrambi sono ricoverati a Trento in gravi condizioni con fratture multiple.

Per effettuare i necessari rilievi è intervenuta anche la pattuglia Radiomobile dei carabinieri di Riva del Garda, mentre una decina di vigili del fuoco volontari di Dro hanno supportato i soccorsi e liberata la careggiata dai due mezzi e vari detriti, con la viabilità che è rimasta interrotta per oltre un’ora deviando il traffico sulla strada del lago di Cavedine.

L’intervento ha concluso un intensa giornata di lavoro per i pompieri di Dro, guidati dal comandante Luca Sartorelli, impegnati sin dal mattino nella distribuzione dei banchi e sedie uni-personali nei plessi scolastici del comune droato. Sempre nella mattinata di sabato i vigili del fuoco di Dro erano intervenuti per domare un incendio di sterpaglie tra Dro e Ceniga e nel pomeriggio per supportare l’elisoccorso al crossodromo «Ciclamino» di Pietramurata, intervenuto per soccorrere e portare al Santa Chiara un pilota trentino di 43 anni caduto e rimasto ferito alla schiena.