La vita e la morte divise da un decimo di secondo o poco più. Perché solo un miracolo ha fatto sì che l’incidente avvenuto alla rotatoria di Largo Bensheim a Riva del Garda non si trasformasse in tragedia, riportando alla mente un caso più o meno analogo (e dall’epilogo tragico) avvenuto qualche anno fa in viale Rovereto.

Nello svoltare a destra per imboccare viale San Francesco e dirigersi al cantiere poco distante dove si stanno effettuando dei lavori di ristrutturazione, un grosso camion ha investito un ciclista di 85 anni facendolo cadere a terra e sfiorandolo letteralmente con le grandi ruote che, proprio per una questione di decimi di secondo e di millimetri, non lo hanno arrotato decretandone la morte certa.

Le drammatiche fasi dell’incidente sono state riprese dalla telecamera posizionata sul grande palo al centro della rotatoria di Largo Bensheim e il video testimonia i momenti più drammatici del sinistro.

Dal tratto di ciclabile di viale Dante si vedono arrivare tre ciclisti e parallelamente a loro un grosso camion. Nel momento di immettersi in rotatoria, due ciclisti tirano diritti e passano indenni. Quando è la volta del terzo (un uomo residente a Milano di 85 anni) il camionista, probabilmente ignaro della sua presenza e con una visibilità ridotta, svolta a destra per immettersi in viale San Francesco e con la parte anteriore sinistra centra l’anziano ciclista che cade a terra rischiando di finire sotto le ruote del mezzo pesante. Cosa che fortunatamente non avviene appunto per una frazione di secondo.

Il camionista sente il colpo e si ferma immediatamente prestando soccorso all’uomo e chiamando i soccorsi. E alla fine per l’anziano signore milanese è andata decisamente bene: qualche graffio, qualche botta, un grandissimo spavento ma nulla di più. Tanto è vero che ha rifiutato anche il trasporto in ambulanza al Pronto Soccorso di Arco.

Sotto il video con le impressionanti immagini dell'investimento del ciclista