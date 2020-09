Quello di agosto è stato un mese decisamente impegnativo per le forze dell’ordine: la Squadra acque interne della Polizia di Riva del Garda ha effettuato infatti più di cinquanta soccorsi.

Questo a causa sia del maggior numero di turisti e diportisti, sia del meteo.

In particolare domenica 30 agosto, mentre era in atto una regata zonale di trenta barche classe 29er, si è abbattuto un fortunale a centro lago, al confine tra Trentino e Veneto. Il vento a raffiche e la pioggia battente hanno fatto scuffiare tutte le imbarcazioni scaraventando gli equipaggi in acqua. Grazie alla collaborazione tra Squadra acque interne e i gommoni dell’organizzazione, tutti i partecipanti sono stati portati in salvo. Molte barche hanno sofferto la rottura dell’albero o delle vele.

E nella stessa domenica, mentre i Vigili del Fuoco erano intervenuti per rimuovere i detriti portati dal fiume Sarca, la polizia è intervenuta per allontanare surfisti e curiosi dalla foce del fiume. Il vicequestore Salvatore Ascione, dirigente del Commissariato a Riva, ribadisce l’importanza della prudenza e dell’attenzione alle allerte meteo.