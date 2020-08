Tutti i corsi d'acqua del Trentino sono "sorvegliati speciali" per la massa d'acqua che i temporali stanno riversando nei corsi. Il Sarca è a livello di guardia da stamattina. Già nella giornata di ieri i Vigili del Fuoco di Riva del Garda erano intervenuti con la posa di reti alla foce

In periodi di piogge intense ed estese a tutto il bacino idrografico del fiume ci si attende una grossa quantità di materiali trasportati dalla corrente. Le reti posate alle foci del Sarca impediscono che rami, tronchi e materiale vario che nel tempo si è accatastato lungo le rive del fiume possa finire in tutto il lago e causare disservizi alla navigazione. In questo modo tutto viene circoscritto dalle reti e poi, con un lavoro lento e delicato, raccolto e conferito in discarica.

Le operazioni hanno interessato circa 20 vigili del fuoco del corpo di Riva del Garda, due imbarcazioni, un camion con gru e alcuni mezzi di servizio.

In parallelo, presso la caserma di v.le Rovereto, si dovevano gestire e coordinare anche gli altri interventi accaduti causa il maltempo di queste ore.

Nel frattempo, per pracuzione, sono stati chiusi alcuni tratti della pista ciclabile, ormai lambita dal Sarca.

