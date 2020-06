È uno straordinario mezzo salvavita. Ma è anche un oggetto che riporta tutti agli inizi degli anni Novanta, quando un'intera generazione di italiani è rimasta attaccata al televisore a guardarsi Baywatch: anche a Riva del Garda adesso il servizio di salvataggio sarà realizzato con la tavola. Quella, per capirsi, che si usa per scorrere sull'acqua e avvicinarsi al target da recuperare.

Nell'immaginario di una generazione cresciuta a cavallo degli anni Ottanta, difficile pensare a una tavola, senza David Hasselhoff, Pamela Anderson e l'intero squadrone di Baywatch: dalle spiagge della California salvavano vite, mentre si innamoravano tra loro, o di quelli che strappavano alle onde troppo alte dell'oceano. Una serie leggera, amata dagli adolescenti di allora. Che oggi ritroveranno un po' di quell'atmosfera sulle spiagge rivane.

La tavola, per i nostri soccorritori è un mezzo nuovo, ma è già utilizzato in diverse parti del mondo. «Nasce in Australia nel 1920 - fanno sapere i pompieri di Riva - e poi è stata adottata soprattutto negli Stati Uniti e in California. In Italia, alla tavola di salvamento è sempre stato preferito il pattino». La tavola verrà installata sul fuoristrada che da terra raggiungerà velocemente il luogo interessato: «Pensiamo, ad esempio, a un intervento sulla costa di Limone: facciamo prima a portarci in zona via terra col fuoristrada e a uscire con la tavola, che arrivare con il gommone o il motoscafo. Si sa che in acqua la tempestività dell'intervento è fondamentale». Servirà per le perlustrazioni o nelle immersioni a pettine «aiuterà i soccorritori». Inoltre sarà un mezzo molto utile come prevenzione, per esempio in occasione di manifestazioni con molta gente, come quelle legate alla Befana subacquea o alla Notte di fiaba. È un mezzo innovativo che richiede formazione «al nostro personale e anche parecchia esercitazione e allenamento».

Tra venti giorni la tavola sarà di fatto operativa. Intanto in questi giorni la squadra acquatica dei vigili del fuoco volontari di Riva si è messa al lavoro per imparare le tecniche di uso della tavola. Assieme alla istruttrice, Cornelia Rigatti, che ha regalato la formazione, i pompieri hanno fatto esperienza del nuovo mezzo. «C'è stato un giorno di addestramento - fanno sapere i volontari - una full immersion. Bisogna conoscere il mezzo, saperlo usare, capire le tecniche di recupero, serve agilità e anche comprendere bene come si fanno le varie manovre. Ora continueremo ad esercitarci e tra venti giorni, di fatto con il pieno della stagione estiva, saremo pronti a usare la tavola».