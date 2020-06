Si è spento il dolce sorriso di Debora Mizio, una ragazza di 38 anni di Monopoli che per amore di Manuel Ricci, ex calciatore della Benacense e di altre società del Trentino aveva lasciato la sua amata terra per seguirlo in tutto e per tutto.

Perché Debora per Manuel era l'amore con la "A" maiuscola, quello che traspare anche dal ricordo di Marco Martini, amico di cuore di Manuel e compagno di gioco.

«Debora era bella dentro e bella fuori - ricorda Marco mentre sta tornando da Monopoli dove ha partecipato alle esequie funebri della moglie di Ricci - ciò che colpiva era la sua grande semplicità e la voglia di stare sempre con gli amici, cosa che faceva sì che fosse amata da tutti. Non le abbiamo mai sentita dire una parola fuori posto, mai un giudizio su qualcuno, con lei era davvero piacevole passare il tempo. Il percorso finale della sua malattia è stato durissimo per tutti, un calvario lungo dodici mesi. Al funerale ha partecipato tantissima gente, sono state lette tantissime testimonianze dei suoi amici, in tanti si sono stretti attorno alla sua famiglia. Il Monopoli calcio di cui lei era tifosa l'ha ricordata con uno striscione fuori dalla chiesa».

Legatissima alla famiglia, per amore di Manuel era venuta in Trentino, si erano conosciuti al matrimonio di un amico di Calvino. Si sono sposati nel 2012 e Manuel l'accompagnava spesso in visita dalla mamma e dalla sorella rimaste in Puglia. Il papà di Debora, purtroppo, era scomparso l'anno scorso. «In questi ultimi tempi con lei allettata per l'aggravarsi della malattia - conclude il ricordo Martini - Manuel le è stato vicinissimo, ora prenderà le redini dell'Unione Sportiva Riva con il suo pensiero e il ricordo impresso nel cuore».