Vigili del fuoco in azione in questi minuti, a Riva del Garda, per un incendio allo storico Hotel Brione, di proprietà di Carlo Modena (riprese di Paolo Liserre).



Le fiamme si sono propagate nell’appartamento dove il noto imprenditore vive con la famiglia.



Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco di Riva, che stanno circoscrivendo l’incendio cercando di limitare i danni.



Per domani, infatti, era prevista la riapertura dell’albergo, che potrebbe essere confermata qualora non ci fossero rischi.



Poche speranze, invece, per l’appartamento, che dovrebbe aver subito danni notevoli.



Ancora incertezza sulle cause che hanno scatenato l’incendio.