Non c'è pace per la strada della Maza. Un grosso masso è precipitato questa mattina sulla strada dal bosco soprastante. Per fortuna in quel momento nessun mezzo stava transitando, perché le conseguenze avrebbero potuto essere tragiche.

La strada è stata ovviamente chiusa, nel tratto tra Bolognano e Nago, non solo per consentire la rimozione del masso, ma anche per verificare se siano possibili altri crolli.

Sul posto stanno lavorando i vigli del fuoco di Arco e le forze dell'ordine, a supporto dei geologi della Provincia che stanno monitorando il versante, anche con l'utilizzo di un drone.