Il coordinamento ambientalista del Trentino (Enpa, Lac, Lav, Legambiente, Lipu, Pan-Eppaa, Wwf) critica l’esperimento condotto a Riva del Garda per sanificare velocemente spiagge, locali e attrezzature e rivolge un appello al Comune di Riva e a tutti i Comuni del Trentino per “evitare azioni eccessivamente invasive, rimanendo nell’ambito delle linee guida diffuse dal ministero della Salute”.

“Disinfettare in maniera generalizzata e indifferenziata l’ambiente esterno potrebbe essere inutile perché non ci sono evidenze scientifiche che le superfici calpestabili come spiagge e aree verdi siano in qualche modo coinvolte nella trasmissione dei virus”, sottolineano gli ambientalisti.

“Ricordiamo anche - aggiungono - che le spiagge e le aree verdi sono ambienti naturali ricchi di vita e verrebbero gravemente danneggiati dall’uso indiscriminato di sostanze disinfettanti. Mentre sono da incentivare le buone pratiche comportamentali quali il distanziamento fisico, l’igiene respiratoria e l’igiene delle mani, unitamente alla sanificazione delle attrezzature a disposizione della clientela e dei locali (bagni, spogliatoi, giochi, lettini), nonché il corretto smaltimento di mascherine e guanti usati”.

