Classe 1919, nata a Riva del Garda il 21 maggio e sempre vissuta nella sua città, giovedì Clarina Marchi ha compiuto 101 anni.

La pandemia di Covid-19 e la riservatezza di Clarina hanno suggerito di rinunciare alla tradizionale visita dell’amministrazione comunale, che ha invece inviato alla ultracentenaria un mazzo di fiori e un biglietto di auguri firmato dal sindaco Adalberto Mosaner.



Un messaggio idealmente firmato da tutta la cittadinanza rivana, tanto più in questi tempi nei quali abbiamo dovuto rinunciare a tanti rappresentanti di quelle generazioni cui tanto dobbiamo come trentini e altogardesani, per l’elevata incidenza di vittime, anche da noi, tra gli anziani ultraottantenni.



L’ultracentenaria è stata festeggiata dalla famiglia in serata, quando Clarina Marchi ha voluto ringraziare il sindaco con una foto col mazzo di fiori ricevuto in dono, che ha rispedito al primo cittadino con gratitudine e simpatia.



Quella di fare visita ai centenari per gli auguri di buon compleanno è una prassi alla quale il Comune di Riva del Garda è legato da tempo, proprio quale gesto di vicinanza ed espressione di riconoscenza a persone che con la loro età assurgono a simbolo del senso stesso del vivere comunitario.