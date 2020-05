In queste settimane abbiamo visto di tutto camminare, correre e passeggiare per le strade della Busa: l’orso, le anatre nei viali Ottocenteschi, il capriolo alla Baltera, le oche alla Pasina e così via.



Ma tra i frequentatori più eleganti e ormai noti di strade e piste ciclabili della zona, di quella tra il Rione e San Nazzaro in particolare, c’è questo splendido esemplare di pavone che abbiamo scoperto avere una forte personalità.



Al punto che a Ciuffo - così si chiama - è stato dedicato un profilo instagram e una pagina facebook. Fa l’influencer...