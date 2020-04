Era arrivato alla «Carini Edilizia», nella zona artigianale di via Crosetta ad Arco, per acquistare materiali per rifiniture in interni, ma è stato colpito da un arresto cardiocircolatorio che non gli ha lasciato scampo, morendo così all’ingresso dell’azienda.

Inutili i soccorsi prestati a un uomo arcense di 74 anni. Ambulanza, elicottero, vigili del fuoco, carabinieri e polizia locale sono intervenuti sul posto in pochi minuti. Ma il lungo tentativo di rianimare l’uomo purtroppo non gli ha salvato la vita.