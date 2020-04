Il giorno di Pasqua si è portato via Giuseppe “Bepi” Cazzolli, quello di Pasquetta Andreina Berlanda da Chiarano, madre di Enzo, Piero e Marco Benedetti, scomparsa purtroppo anche lei nella notte per l’aggravarsi delle condizioni legate probabilmente al Coronavirus.

Andreina Berlanda è stata una donna forte, perché rimasta vedova del marito Oscar nel 1971 si caricò sulle spalle l’azienda di famiglia fino a portarla ad un successo indiscusso della ristorazione del Garda Trentino. Quello che oggi è il ristorante “Alla Lega” di Arco.

«Nostra madre era ricoverata in Fondazione - racconta Marco Benedetti - e aveva certamente raggiunto una bella età, 98 anni. Ma fino a una decina d’anni fa veniva ancora al ristorante a dare un’occhiata alla sua “creatura”, a quei piatti che uscivano dalla cucina che erano il suo immenso patrimonio di ricette che utilizziamo ancora oggi».

Andreina Berlanda era di Chiarano, la popolosa borgata della città delle Palme e della famiglia nota come i ?Pasquai? di cui sono ancora viventi un fratello e due sorelle. Altri due, invece, erano morti anni fa ma il "ceppo" è comunque molto longevo. «Nostra madre aprì il ristorante nel 1956 - racconta Marco - io ero molto piccolo e mio fratello più grande solamente di cinque anni più di me. Quando morì nostro padre Oscar, Enzo era in giro per il mondo a imparare il mestiere, io all’Alberghiera a fare altrettanto da studente e nostra madre si fece carico di tutto riuscendo a continuare in ciò che avevano iniziato assieme. Sembra che non ci sia tregua in questi giorni per Arco - conclude Benedetti - e non solo per i tanti morti a causa del Coronavirus, anche per tanti che se ne vanno per altre patologie. Nostra madre sarà sepolta nella tomba di famiglia, forse riusciremo a darle l’estremo saluto in pochi familiari».

Andreina Berlanda, la ?regina della cucina? sarà ricordata per la sua semplicità, per aver sempre avuto una parola buona per tutti, per il suo comportamento eccezionale in famiglia e nel lavoro e per quelle ricette che continueranno a tener alto ovunque il nome della gastronomia del Garda Trentino che le cucine della “Lega” situate nel Palazzo dei Conti d’Arco preparano nel nome della più antica tradizione gastronomica del nostro territorio.

(Nella foto Andreina Berlanda con i figli da sinistra: Marco, Enzo e Piero Benedetti)