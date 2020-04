Ha fatto scalpore il video caricato sul gruppo Facebook "Se ami Nago" da Claudio Mandelli, che mostra un automobilista che insegue un orso sulla strada di Nago Torbole. Ma la serie di insulti all'automobilista non rispecchia la verità delle cose. Ed è la moglie dell'autista a spiegarci com'è andata veramente.

«Mio marito è uscito di casa alle 2 di notte, e si è diretto alla macchina parcheggiata nella piazzetta, fra la rotonda e il ristorante. Stava andando a lavorare, quando si è trovato davanti l'orso che veniva verso di lui nel piazzale. A quel punto, è salito in macchina ed è partito».

L'orso però, illuminato dai fari e spaventato dal rumore del motore, si è messo a correre davanti alla vettura. «Mio marito ha azionato la dashcam, la telecamera dell'auto, non ha usato il cellulare. L'orso era davanti a lui, e in sostanza lo ha sospinto fuori dal paese. Non lo stava inseguendo, ma allontanando dalle case».

Il video poi è stato consegnato questa mattina alla Forestale, e sono stati avvisati i Carabinieri. «Alla Forestale abbiamo spiegato che stavamo cercando di allontanarlo dal paese, e ci hanno detto che abbiamo fatto bene».

Ma è servito a poco, evidentemente: l'orso era di nuovo in centro a Nago, a rovistare nei bidoni dell'immondizia, alle 4,15 del mattino. Ormai ha imparato che lì trova da mangiare, e probabilmente tornerà ancora.

IL VIDEO CONTESTATO