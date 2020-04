Non sono soltanto gli alberghi, i ristoranti e i locali di Riva a essere incredibilmente deserti in questi giorni solitamente affollati per le vacanze di Pasqua. Anche le spiagge del lungolago sono in piena quarantena. Divieti di accesso, nemmeno un'anima viva tra i Sabbioni e porto San Nicolò, transenne a impedire gli accessi, controlli delle forze dell'ordine.

Così le spiagge più note del Garda Trentino, che già in queste settimane sarebbe state prese d'assalto dai primi turisti nordici, sono invece terra di conquiesta (o riconquista) per la fauna lacustre. Anatre, gabbiani, uccelli si "spiaggiano" al posto dei turisti. Ma anche gli animali sembrano disorientati dall'assenza degli esseri umani.

Una bellissima desolazione nel sole della vigilia di Pasqua. Le spiagge restano chiuse e inaccessibili per decreto nelle lunghe settimane del lockdown nazionale per contrastare il coronavirus.