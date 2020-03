La forze del'ordine e i vigili del fuoco all'ospedale

Un gesto spontaneo, bellissimo, semplice e allo stesso tempo forte, toccante. Questa mattina un nutrito gruppo di vigili del fuoco e di forze dell’ordine del territorio, con carabinieri, polizia e polizia locale in prima fila, si sono presentati all’entrata dell’ospedale di Arco.



Hanno chiesto al personale sanitario di scendere un minuto, e quando infermiere e infermieri, operatori, e medici sono apparsi nel piazzale, è scattato un bellissimo applauso.



È l’applauso che viene dal cuore, dedicato a chi sta in prima linea nella guerra al coronavirus, da parte di chi non è da meno e, in questi giorni difficili, continua a fare il suo dovere.



Bellissima anche la risposta del personale dell’ospedale di Arco, che ha a sua volta applaudito le forze dell’ordine e i vigili del fuoco.



Un gesto che scalda il cuore, e in questi giorni sappiamo che ce n’è un gran bisogno.