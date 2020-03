Brusco risveglio ieri mattina per i residenti di alcune palazzine nel centro storico di Dro, dove ha improvvisamente preso fuoco un garage ed un attiguo appartamento di via Olivo, una via a due passi dal cuore della borgata, dietro alla Rsa «Molino».

Le fiamme si sono sviluppate poco prima delle 5.30 del mattino e sarebbero partite dal locale garage, forse per un corto circuito, mentre il fumo ha ben presto invaso il soprastante appartamento delle famiglia di Giorgio Fravezzi dove si trovavano due persone.

I primi ad accorgersi dell'incendio sono stati alcuni vicini che hanno subito destato dal sonno chi si trovava nell'appartamento, ed hanno quindi avvisato i vigili del fuoco volontari di Dro.

Sul posto si sono quindi portati 15 pompieri guidati dal comandante Luca Sartorelli coadiuvati dall'autobotte, dal veicolo poli-soccorso, e vari mezzi di supporto.

«Fortunosamente nessuna persona è rimasta coinvolta o intossicata dall'acre fumo che si è subito sviluppato dopo l'autocombustione, le cui cause non sono state ancora accertate - spiega Luca Sartorelli comandante di vigili del fuoco volontari di Dro - al nostro arrivo le due persone avevano già lasciato l'appartamento, ma le fiamme ed il fumo hanno in gran parte rovinato i materiali e la vettura privata presente all'interno del garage e dell'appartamento. Difficile stimare per ora i danni causati dal rogo, ma potrebbero ammontare a circa dieci mila euro».