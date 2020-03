Una media di 12 patenti al mese ritirate. Ma oltre a questo ancora 83 contravvenzioni per l’uso del telefonino, ben 325 violazioni per mancato uso delle cinture o dei sistemi di protezione dei bambini e addirittura 506 violazioni accertate per trasporto di merci pericolose.



Sono solo alcuni dei tanti dati statistici dell’intensa attività svolta durante il 2019 dagli agenti del distaccamento di Riva del Garda della Polizia Stradale, coordinata dal responsabile di zona e ispettore superiore Marco Zucchelli, che negli scorsi dodici mesi ha effettuato 997 pattuglie controllando complessivamente 7.000 veicoli e 6.515 persone. I risultati dell’attività di vigilanza stradale hanno portato all’arresto di una persona colpita da ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Cremona e alla denuncia a piede libero di altre 61 persone per altri vari reati.



Per quanto riguarda l’attività specifica di polizia stradale, il distaccamento di Riva ha sottoposto 6231 persone a controllo con precursori ed etilometri contestando 75 violazioni per guida in stato di ebbrezza (ben 30 in più dell’anno precedente) e 3 violazioni per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, ritirando 78 patenti di guida. Ottantatrè le violazioni per l’uso durante la guida di telefoni cellulari e 352 le violazioni per il mancato uso delle cinture di sicurezza o dei sistemi di ritenuta per bambini. Le 106 pattuglie che hanno effettuato controlli di velocità hanno rilevato 228 eccessi di velocità di cui ben 18 di questi hanno comportato il ritiro immediato della patente di guida. 17 le violazioni relative alla mancanza dell’assicurazione obbligatoria (RCA) di veicoli in circolazione, che hanno portato al sequestro di altrettanti veicoli.



Per quanto riguarda i controlli specifici nel settore dell’autotrasporto sono state accertate 120 violazioni per il mancato rispetto dei tempi di guida e di riposo dei conducenti; 9 violazioni per l’alterazione del cronotachigrafo (dispositivo che registra le ore di lavoro, guida e riposo degli autisti) e 23 violazioni relative al trasporto di sostanze alimentari per inidonea conservazione durante il trasporto. Particolare attenzione è stata riposta al controllo nel settore del trasporto di merci pericolose (rifiuti, sostanze chimine, etc.) accertando 506 violazioni. In totale 2.957 sono state le violazioni al Codice della Strada che hanno portato alla decurtazione di 5.552 punti dalla patente di guida con il ritiro di 143 patenti e 55 carte di circolazione. 20 i controlli amministrativi eseguiti presso esercizi del commercio di veicoli e/o presso officine meccaniche, carrozzerie e gommisti, nel corso dei quali sono emerse 7 violazioni alle normative di settore per un importo totale delle sanzioni di 14.630 euro. 120 gli incidenti stradali rilevati, dei quali uno con esito mortale, 74 con lesioni alle persone (92 le persone ferite) e 45 con danni a cose. L’attività infortunistica ha portato altresì alla denuncia all’autorità giudiziaria di 3 persone per il reato di lesioni stradali gravi.