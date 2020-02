Nella notte tra oggi (martedì 25) e domani, mercoledì 26 febbraio sono in programma alcuni lavori di manutenzione straordinaria del sottopasso alla S.S. 240 al km 13+050 della S.S. 240 di Loppio e Val di Ledro, tra località Passo S. Giovanni e l’abitato di Nago nel comune di Nago Torbole.

L’intervento richiederà la sospensione della circolazione per tutte le categorie di veicoli del tratto della S.S. 240 compreso tra il km 12+140 ed il km 13+200 a partire dalle ore 20:00 di martedì 25 febbraio e fino alle ore 6:30 del mattino successivo ed il traffico sarà deviato sulla strada comunale a servizio della località Mala.

Durante il periodo di chiusura del tratto della S.S. 240 sopra citato e fino alle ore 10.00 di mercoledì 26 febbraio, ai veicoli diretti da Riva del Garda ed Arco verso Trento e viceversa, in alternativa alla S.S. 240, è consigliato l’itinerario della S.S. 45 attraverso Dro, Sarche e Vezzano.