Niente "Polenta e mortadella". Scrivono direttivo e Comitato: "In ottemperanza alle ordinanze regionali e provinciali e delle indicazioni diffuse per prevenire e limitare la possibile diffusione del Coronavirus, il comitato Polenta e Mortadella ha deciso di sospendere temporaneamente la manifestazione prevista per domenica 1 marzo 2020.

La festa verrà, ove possibile, spostata a data da destinarsi anche in seguito agli sviluppi rispetto ad eventuali nuove ordinanze. È una decisione prudenziale volta a tutelare la salute di tutti".

La decisione è stata presa in collaborazione con il Gruppo Iniziative Varone, organizzatore della corsa non competitiva "Quattro passi in attesa della Polenta e Mortadella".

Il GIV annulla la corsa senza data di riserva.