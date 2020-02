A malincuore, ma per forza, la seconda grande sfilata del Carnevale di Arco, in programma domani, è stata annullata. Nonostante non vi siano direttive specifiche sulle feste di Carnevale all'aperto (il presidente Fugatti ha chiesto un parere al Governo, e sta attendendo la risposta ufficiale), il Comitato Organizzatore ha deciso di sospendere tutto.

La decisione questa sera in una riunione, con il sindaco Alessandro Betta e il vicesindaco Stefano Bresciani che hanno chiesto di fare un passo indietro per precauzione.

Al termine della riunione, il presidente del Comitato, Mario Matteotti, ha annunciato che la seconda sfilata è stata annullata.

Oggi intanto è stata annullata la serata disco dei ragazzi del Gran Carnevale Ledrense.