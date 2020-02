Garda trentino spazzato dal forte vento ieri, con diversi interventi della protezione civile e qualche emergenza a cui far fronte.

Attorno alle 16 dalla sponda bresciana del lago è arrivata la segnalazione di un’imbarcazione a vela in difficoltà, con la vela attorcigliata all’albero e l’impossibilità di manovrare. Uno cabinato di fatto alla deriva. L’allerta è arrivata ai vigili del fuoco, alla Guardia Costiera e anche alla Squadra nautica della Polizia. I vigili del fuoco sono usciti in soccorso con l’unico mezzo navale in questo momento a disposizione, il gommone, ma hanno dovuto far rientro per le onde troppo alte e perché lo scafo ha imbarcato acqua di fatto sfasciandosi. Una situazione di disagio che perdura in attesa dell’appalto per il nuovo motoscafo atteso da vent’anni.

A recuperare il velista alla deriva sono arrivati gli uomini del Commissariato di Riva che sono usciti a bordo della loro motovedetta raggiungendo il velista solitario proprio tra Limone e Malcesine, impossibilitato a far ritorno verso la sponda trentina per il vento fortissimo che scendeva verso sud.

La motovedetta l’ha agganciato e portato nella cala ridossata di Val di Sogno, dove il velista - un trentino di 32 anni della Valsugana - è rimasto per la notte in attesa di poter rientrare forse oggi con il suo cambinato di sei metri dotato di motore. L’intervento degli uomini del Commissariato, coordinato dal vicequestore Salvatore Ascione, è durato circa tre ore.

Gran lavoro anche a terra per i vigili del fuoco di Riva e di Arco, che sono intervenuti in più zone della Busa per rimediare ai danni provocati dal vento. Rami spezzati, tegole volate da un tetto in via Marchi a Riva, arbusti caduti. Molte uscite, alcune piuttosto impegnative, e gestite affrontando le forti raffiche che hanno continuato a spazzare la Busa fino a sera. Non si registrano comunque né feriti né danni gravi.

I vigili del fuoco sono intervenuti anche a Ceole per un tamponamento che ha visto coinvolto, tra gli altri, un bimbo di due anni, senza gravi conseguenze.