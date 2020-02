Uno sconbtro frontale, questa mattina sulla strada della Maza fra Nago e Arco, ha provocato tre feriti ma soprattutto lunghissime colonne per il trafficop bloccato, che in direzione Rovereto hanno creato 11 chilometri di coda, con il passo San Giovanni completamente bloccato.

Tutto è nato per lo scontro frontale di un furgone con cassone e di una vettura: alle ore 8,45 una Fiat 500 XL ha invaso la carreggiata opposta, dove transitava un camioncino. Nell'urto, la peggio è toccata al conducente della Fiat, un uomo di 37 anni ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Rovereto. Ricoverati - ma non sono gravi - anche i due uomini che viaggiavano sul furgone.

Sul posto due ambulanze, ed i Vigili del Fuoco di Arco che hanno dovuto lavorare per circa un'ora, dato che la strada è stata completamente inondata di olio. Per questo è stato necessario chiudere la strada - all'altezza della ex discarica - in entrambe le direzioni, creando lunghe code. La peggio l'hanno avuta gli automobilisti che provenivano da Mori.

La strada è stata riaperta verso le 11.