È stato denunciato, a Riva del Garda, un ventinovenne per detenzione abusiva di munizioni. Il giovane, del posto, è stato sorpreso dagli agenti delle volanti, impegnati in controlli per prevenire i furti in appartamento, con 6 cartucce calibro 12 contenuti in uno zaino. Non avendo saputo giustificare il motivo del loro possesso, il giovane è stato denunciato alla magistratura.



Un altro giovane di 23 anni di Riva del Garda è stato denunciato sempre dalla polizia perché trovato in possesso di una collana in similoro, sul cui fermaglio era impresso il marchio orafo con purezza 75% o 18 carati.



Il giovane si è giustificato dicendo di averla trovata in un parco e di aver pensato, in un primo momento, che fosse vera.



In considerazione anche dei precedenti del giovane e non escludendo che la collana potesse essere usata per compiere qualche truffa, la polizia lo ha denunciato per uso di cosa con impronta contraffatta e ricettazione.