All’improvviso ha preso fuoco la friggitrice, in un momento in cui nessuno era in cucina; fiamme altissime hanno invaso ieri dopo le 13 lo spazio del ristorante Tapas in viale Dante a Riva del Garda.

Con molto sangue freddo Marco Bertoldi, titolare del locale assieme alla moglie Dora, è riuscito a entrare nella cucina e a scaricare due bombole antincendio e a soffocare il fuoco. Intanto era stato dato l’allarme e sono arrivati i vigili del fuoco di Riva del Garda che hanno preso in mano la situazione e messo in sicurezza il locale, per poi arieggiare con la grande ventola tutto il ristorante completamente invaso dal fumo e dalla polvere antincendio.

Non è chiaro cosa abbia innescato le fiamme, forse qualche guasto al macchinario. In ogni caso, per fortuna, nessuno si è fatto male né tra il personale né tra i clienti. «Ringraziamo di cuore i vigili del fuoco - hanno detto i titolari - per il loro intervento tempestivo e professionale». Infine il faticoso lavoro di pulizia.