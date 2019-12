Riccardo Giavina, musicista e compositore di origini piemontesi ma rivano acquisito a tutti gli effetti, è scomparso ieri a 82 anni.

Residente in città sin dal 1971, nel corso degli anni ha saputo tessere un intenso rapporto con l’Associazione Amici della Musica, ottenendo nel contempo importanti riconoscimenti a livello nazionale e internazionale, e vivendo la sua passione per la musica con costante entusiasmo e passione. Giavina è stato docente del Conservatorio rivano dal 1970, ricoprendo anche, tra il 1975 e il 1980, il ruolo di Fiduciario dell’Istituto; impegno poi ripreso nel 1989 e fino al 2003, anno del collocamento a riposo.

Nella sua produzione artistica trova spazio anche la musica corale con numerose composizioni originali ed elaborazioni di canti italiani e stranieri, alcune premiate in concorsi nazionali ed internazionali; sue composizioni corali sono state trasmesse dalle più importanti emittenti del mondo, mentre sue composizioni organiche sono state eseguite in Francia, Germania, Polonia, Usa, Argentina. Nel 2007 il Comune di Riva del Garda gli aveva conferito la medaglia d’oro per meriti speciali nel campo della cultura. E solo due anni fa gli Amici della Musica avevano voluto festeggiarlo, riconoscendogli il merito di essere stato «l’elemento chiave nel felice decollo del conservatorio di Riva del Garda». Una volta il Maestro Giavina ha detto: «Ricordo una frase di Rosmini che esorta ciascuno a mettere a frutto le proprie capacità a servizio del bene comune: questo ho cercato di fare nella mia carriera nel mondo della musica».

I funerali si terranno lunedì 23 dicembre nella Chiesa Arcipretale di Riva del Garda alle ore 14.30.