La probabile poca dimestichezza con le marce automatiche gli ha fatto fare un involontario balzo in avanti e ha causato l’investimento di due anziane signore che stavano tranquillamente attraversando la strada sulle strisce pedonali.



Queste in estrema sintesi dinamica ed esito dell’incidente avvenuto ieri verso le 16.30 in viale Monache ad Arco, in corrispondenza dell’attraversamento che porta verso via 24 Maggio. Le due donne (B.M., 71 anni, e B.I., 77 anni, di Arco e di Trento) provenivano dal vicino supermercato Orvea e prima di attraversare la strada si erano accertate che non arrivassero macchine.



Da Riva in direzione del centro stava sopraggiungendo un Pajero condotto da un uomo di 60 anni (G.I. le iniziali, residente a Cavedine) che ha visto i due pedoni, ha rallentato e si è fermato per farle passare.



Tutto come si conviene in queste circostanze quindi.



In quel momento però la poca abitudine con le marce automatiche o un altro problema gli ha fatto perdere il controllo del mezzo che improvvisamente ha fatto un balzo in avanti colpendo in pieno le due donne e scaraventandole a terra. Lo stesso automobilista (negativo all’esame dell’alcoltest) e alcuni passanti hanno subito soccorso le due anziane signore che sono state poi portate al pronto soccorso di Arco per accertamenti e per medicare alcune botte riportate nell’impatto. I rilievi sono stati effettuati dagli agenti della Polizia Locale Alto Garda e Ledro.



Un dato statistico comunque non connesso col sinistro in questione: sino a ieri gli incidenti accertati dalla Polizia Locale sovracomunale su tutto il territorio sono stati in totale 212, di questi solo 9 hanno avuto come protagonisti automobilisti beccati in «stato di ebbrezza».