Per descrivere il suo carattere ha postato sul profilo Linkedin una frase che la dice lunga sulla sua filosofia di vita e su come intende affrontare anche questa nuova esperienza: «Niente di eccezionale è stato mai raggiunto senza entusiasmo».



Lui si chiama Oskar Schwazer, ha 31 anni, è nato a Vipiteno e non ha nulla da spartire con il più celebre mezzofondista di Racines Alex Schwazer, squalificato per doping fino al 2024. Da lunedì sera è ufficialmente il nuovo direttore dell’Apt Garda Trentino spa e prenderà il posto di Roberta Maraschin a partire dalla fine di gennaio 2020. Lo ha scelto il cda di Garda Trentino spa tra una rosa di quattro/cinque opzioni finali dopo che al “casting” affidato alla società Business Pool srl di Bolzano avevano presentato la propria candidatura un’ottantina di aspiranti direttori di una delle aziende di promozione turistica più importanti di tutta la regione.



«Il consiglio d’amministrazione, al termine di un accurato processo di selezione, ha compiuto una scelta innovativa - spiega Marco Benedetti, presidente di Garda Trentino spa - Oskar è molto giovane ma ha già al suo attivo una serie di esperienze importanti che ci aiuteranno a proseguire il nostro cammino con rinnovato entusiasmo e spirito di gruppo».



Laureatosi in Management del Turismo presso l’Università di Bolzano, Oskar Schwazer ha lavorato per tre anni presso IDM-Südtirol occupandosi di pubbliche relazioni su importanti mercati esteri, quindi nel 2017 è passato al Comune di Brunico nel settore del marketing turistico, dando vita nel frattempo ad un’esperienza imprenditoriale in proprio con Dolomighty Communications, società specializzata in strategie turistiche, di cui è co-fondatore e managing partner.



Oskar Schwazer dai primi giorni del 2020 entrerà in servizio con un periodo di affiancamento alla direttrice uscente Roberta Maraschin che andrà in pensione dopo dodici intensi anni presso la struttura turistica altogardesana, anni durante i quali ha contribuito in maniera sostanziale e determinante al crescente successo internazionale della destinazione. «A Roberta Maraschin va il nostro affettuoso ringraziamento per il grande lavoro svolto, augurando al nuovo direttore i migliori successi» ha concluso il presidente Marco Benedetti.



Roberta Maraschin approdò alla guida dell’azienda di promozione turistica dell’Alto Garda nel 2007, presidente Enio Meneghelli, allorquando prese il posto di Virginio Benini.



Sessant’anni, laureata in lingue, aveva ha frequentato la «Iulm» di Milano e nel suo percorso professionale ha lavorato anche per un anno a Bruxelles per la Comunità Europea. Ha operato nell’ambito del turismo dal 1984 e prima di approdare a Riva aveva diretto anche l’Apt di Trento-Monte Bondone.