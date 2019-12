Appello, da Riva del Garda, per un gatto scomparso. Si tratta di un maschio di 3 anni, sterilizzato, con occhi verdi e dotato di microchip. Da circa un mese vive a Riva, ma si è allontanato da casa, in via Virgilio.



Chiunque lo avesse notato può contattare il numero 340 6910791.