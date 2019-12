È stato segnalato in questi giorni in località Albola nel comune di Riva del Garda il sospetto caso di avvelenamento di un cane.

In attesa dei risultati degli accertamenti di laboratorio, in corso all’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie a Trento, il Comune raccomanda la massima attenzione e collaborazione.

Il cane, un pastore tedesco femmina adulto, è stato rinvenuto morto in un giardino privato. La necroscopia effettuata dal veterinario non esclude il sospetto di avvelenamento, e d’altronde lo stesso proprietario afferma di essere stato vittima in passato di avvelenamenti accertati di altri suoi cani.

In un comunicato l’amministrazione comunale ricorda che «provocare «per crudeltà o senza necessità» sia la morte, sia sofferenze a un animale costituisce reato, e facendo presente che simili atti comportano gravi rischi anche per la salute e l’incolumità delle persone, si raccomanda, nel caso del rinvenimento di un sospetto boccone avvelenato, oppure della morte del proprio animale per sospetti bocconi avvelenati, o anche del verificarsi di una sintomatologia riferibile ad avvelenamento, di rivolgersi tempestivamente a un medico veterinario».

Si ricorda inoltre che l’Ordinanza ministeriale del 13 giugno 2016 «Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati» fa espresso divieto di «utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze nocive o tossiche, compresi vetri, plastiche e metalli o materiale esplodente, che possono causare intossicazioni o lesioni o la morte del soggetto che li ingerisce».

Purtroppo a Riva sono ricorrenti i casi di cani o altri animali morti a causa di bocconi avvelenati.