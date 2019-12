Paura, oggi pomeriggio, a Riva del Garda per un incidente in un cantiere edile che poteva avere conseguenze ben peggiori.



Una gru è caduta, per ragioni non ancora chiarite, e si è appoggiata sul tetto della casa in cui sono in corso i lavori (foto Salvi).



Per fortuna nessuna persona è stata coinvolta o ferita.