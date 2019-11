Una morte improvvisa, che ha lasciato un’intera comunità in lutto. Si terrà oggi alle 14, in Collegiata ad Arco, il funerale del 55enne Marco Pontalto, scomparso venerdì sera a causa di un infarto. Era da poco diventato papà. Noto ex gestore dell’omonima edicola di via Nas - gestita per molti anni dal padre di Marco, Domenico - Marco lavorava da circa un paio d’anni a Limone sul Garda, nelle strutture ricettive dell’ex primo cittadino Franceschino Rigatti, al «Park Hotel Imperial».

Marco Pontalto, molto conosciuto ad Arco e nell’Alto Garda, risiedeva a Bassanega, frazione nel Comune di Tremosine, dove abitava insieme alla moglie Emanuela e al piccolo Leonardo, avuto pochi mesi fa.

Marco aveva portato avanti l’attività del padre dopo che quest’ultimo era andato in pensione, salvo poi dedicarsi ad altre attività imprenditoriali, gestendo per un periodo il bar del Casinò municipale, una pizzeria d’asporto a ridosso del centro e alcuni locali, prima di stabilirsi a Limone sul Garda.

Venerdì, mentre potava la siepe di casa e faceva alcuni lavori di bricolage nella sua abitazione, ha avuto un malore ed è caduto dalla scala sulla quale era salito per completare la potatura.

Purtroppo non c’è stato nulla da fare. Tempestivi i soccorsi, con gli infermieri della Croce Bianca di Limone e i sanitari provenienti da Gargnano sopraggiunti in poco tempo (compatibilmente con la strada e distanze da percorrere sulla Gardesana occidentale) presso l’abitazione dell’arcense: inutili, infatti, i tentativi di rianimarlo e di ripristinare il battito cardiaco.

Tantissimi, in queste ore, i messaggi di cordoglio sentiti e spontanei apparsi anche sui social network a seguito della diffusione della triste notizia.